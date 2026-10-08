Seúl llama a consultas a su embajador en Ucrania por disputa sobre prisioneros norcoreanos

"El Gobierno ha decidido llamar a consultas al embajador en Ucrania", afirmó la cancillería surcoreana en un comunicado, antes de añadir que las autoridades del país asiático esperan "una resolución satisfactoria de todos los asuntos pendientes entre ambos países".

Aunque Exteriores no mencionó explícitamente a los prisioneros norcoreanos, la decisión llega en medio de un agravamiento de la tensión bilateral por esta cuestión.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló a finales de septiembre que su país había enviado a Corea del Sur a los dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados en enero de 2025 combatiendo del lado del Ejército ruso en la región de Kursk.

Los soldados norcoreanos habían expresado su deseo de ir a Corea del Sur, tanto en cartas manuscritas difundidas en diciembre como en una entrevista para el medio surcoreano Chosun Ilbo, según el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia ucraniana, el legislador surcoreano Yu Yong-weon.

Sin embargo, el anuncio de Zelenski irritó profundamente a Seúl, que considera que existía un acuerdo de confidencialidad justificado en parte para proteger la identidad de los soldados norcoreanos, y que podría impactar la política de distensión surcoreana hacia Pionyang.

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El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió el pasado viernes que tomaría medidas contra Ucrania si no se disculpa públicamente.

Posteriormente, el ministro de Exteriores del país asiático, Cho Hyun, afirmó haber recibido un mensaje de Ucrania con una disculpa, pero aseguró que ésta no estuvo a la altura de las expectativas de Seúl.

En medio de la disputa entre Seúl y Kiev, el presidente ucraniano dijo la semana pasada que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 soldados a Rusia para que se unan a las fuerzas del Kremlin que combaten contra Ucrania.

La inteligencia de Corea del Sur estima que la vecina Corea del Norte ha enviado desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia.