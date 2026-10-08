Sindicatos de Ecuador marchan por "cambios radicales" en salud, educación y empleo

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, dijo que habían iniciado las movilizaciones porque no han tenido "ninguna respuesta" por parte del Gobierno sobre las propuestas que ellos han planteado para el país, como "mejorar el presupuesto para la educación, la salud y mejorar el trato a los trabajadores cuyos derechos están siendo violentados".

El dirigente aseguró que con los anteriores gobiernos sí habían podido reunirse, pero que en este "no hay quien dialogue con los trabajadores" ni "para resolver las problemáticas de los pueblos".

Bedoya agregó que hay "muchas necesidades que este Gobierno no ha atendido" y puso como ejemplo la falta de medicinas en los hospitales y "el aumento del costo de la vida".

"Se están subiendo las tarifas eléctricas a las empresas y eso repercute también en la pérdida de empleo", añadió el líder sindical.

Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, dijo que habían salido a las calles para "condenar la política de miseria, de pobreza, de desempleo, de falta de educación, de falta de salud", que, dijo, hay en el país.

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Además, cuestionó que el Gobierno diga que no habrá cortes de energía para la ciudadanía, pero que la medida "sí afecte a la producción" y a la "generación de empleo", en referencia a las desconexiones de 48 horas seguidas que sufren las empresas de alto y mediano voltaje por la sequía en la zonas de las hidroeléctricas, y que desde la próxima semana se elevarán a tres días.

Los manifestantes marcharon con banderas y carteles que tenían mensajes en contra del presidente Noboa y también quemaron una figura de cartón con la imagen del mandatario.

A la marcha también asistieron jóvenes y adultos que exigían medicinas y mejor educación y otras personas que mostraron su rechazo por los feminicidios, por las desapariciones forzadas y por el alto nivel de violencia que registra el país.

El presidente del FUT aseguró que están preparando encuentros en otras ciudades del país en los próximos meses, para analizar la situación de los derechos laborales, a la protesta y también la "persecución", que, dijo, están sufriendo dirigentes sociales.

Mientras que el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, hizo un llamado a los movimiento indígenas y campesinos a unirse a próximas movilizaciones que anunciarán próximamente.