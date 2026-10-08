Trabajos de Brasil, Colombia y Cuba ganan premio internacional de periodismo de salud

Los ganadores, anunciados durante una ceremonia en Costa Rica, fueron periodistas de Casa Palanca (Cuba), GloboNews (Brasil, Folha de S.Paulo (Brasil) y Revista Raya (Colombia), cuyos trabajos fueron reconocidos entre 699 postulaciones (62 % hechos por mujeres) en la decimocuarta edición del certamen. Tres de las piezas ganadoras fueron realizadas íntegramente por equipos de mujeres.

El trabajo ganador en Periodismo escrito, titulado 'La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud Cubana', fue realizado por un grupo de mujeres periodistas –la mitad de ellas en Cuba, bajo asedio político– y denuncia la realidad de la salud pública en su país y dedica un texto específico a las dificultades en el acceso a la salud ginecobstétrica. Las autoras fueron Luzbely Escobar, Mel Herrera, Laura Vargas y Náyare Menoyo, del medio Casa Palanca.

En la categoría de Periodismo digital, el tema ganador fue 'Mujeres wayuu enfrentan violencia obstétrica y exclusión en la frontera colombo-venezolana', en el cual las autoras Daniela Prada Mesa, Betsabé Molero y María Fernanda Padilla de la Revista Raya, retratan una realidad que afecta a muchas mujeres en Latinoamérica y en el mundo, y que se vuelve especialmente compleja en esta comunidad indígena transfronteriza por la invisibilidad jurídica, la discriminación étnica, el desconocimiento de la cosmovisión wayuu y las barreras lingüísticas.

La pieza 'Zika - 10 anos', elaborada por Lívia Bonard, Marcelly Setúbal, Andressa Gonçalves, Clarissa Thomé y Karina Pinheiro de GloboNews, ganó el premio en Periodismo audiovisual y muestra, una década después de la epidemia en Brasil, a las madres cuyos hijos nacieron con microcefalia y síndrome congénito de Zika tras el contagio durante la gestación, y deja de manifiesto un sistema de salud sin protocolos ni información, el agravamiento de la crisis por la desnutrición y la falta de saneamiento.

El premio a Periodismo sonoro fue para 'A Menina do Espírito Santo', realizado por Angela Boldrini, Raphael Concli, Magê Flores, Daniel Castro, Catarina Pignato y Giovanna Stael del medio Folha de S.Paulo, trabajo que revisita el caso de la niña de 10 años que solicitó la interrupción legal del embarazo y generó un escándalo nacional en Brasil, y analiza sus consecuencias en el sistema sanitario, la práctica médica y la legislación brasileña.

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Los premios, convocados por Roche América Latina con la secretaría técnica de la Fundación Gabo, fueron entregados en una ceremonia en el marco del Roche Press Day, que se celebró esta semana en Costa Rica, y convocó por primera vez de forma simultánea las categorías de Periodismo escrito, digital, audiovisual y sonoro.

El acto además coincidió con los 30 años de 'El mejor oficio del mundo', el discurso que Gabriel García Márquez pronunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa el 7 de octubre de 1996.

El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, dijo que tres décadas después la inteligencia artificial ha llevado a otra escala aquel "vértigo de las comunicaciones" que García Márquez ya advertía, y celebró a los periodistas premiados por demostrar que "en temas de salud, comunicar con rigor es tan importante como innovar".

La presidenta de Roche Farma Brasil, Lorice Scalise, afirmó que el número de postulaciones recibidas este año "es el reflejo de que el periodismo en salud está más vivo y es más necesario que nunca. En un mundo en que la desinformación viaja a la velocidad de un click, el rigor periodístico es literalmente un bien de salud pública".

Los ganadores participarán en el Festival Gabo 2027. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Roche para la elaboración de este contenido.