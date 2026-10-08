Tren con 600 toneladas de carbón descarrila en Argentina y piden investigar un sabotaje

El incidente ocurrió cuando la formación -una locomotora y tres vagones- se dirigía desde el yacimiento de carbón Río Turbio a Punta Loyola, un puerto de exportación sobre aguas del Atlántico.

"Una formación que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón descarriló después de que, según el propio conductor, la vía se abriera en un tramo que había sido revisado pocos días atrás", indicó en un comunicado el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

La carga y el tren son propiedad de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), una empresa estatal que busca mejorar sus cuentas mediante a través de nuevos contratos de venta.

"Los trabajadores que iban en la locomotora están fuera de peligro. Eso es lo más importante", resaltó Vidal, quien defiende el carácter "estratégico" de YCRT para la economía de su provincia.

El gobernador expresó que "si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa realizó una presentación judicial para pedir que se investigue si el hecho fue provocado de manera intencional luego de que se encontrara un elemento metálico extraño sobre la vía, en un sitio de difícil acceso.

"Hemos presentado una denuncia penal en la Justicia federal, solicitando un peritaje. Y hemos acompañado pruebas e informes del estado de vía y locomotora", dijo a EFE el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada.

La locomotora descarrilada era la única que tenía en operaciones la empresa para cumplir con sus compromisos contractuales, por lo que su salida de servicio genera un impacto directo en la operación de la compañía.

El Gobierno provincial sostuvo que el hecho ocurrió "en un momento clave para la empresa, que avanza en su recuperación productiva y cuenta con un contrato para la comercialización de 210.000 toneladas de carbón".

"La gravedad del episodio excede el daño material: poner un obstáculo sobre las vías significa poner en riesgo la vida de los trabajadores y afectar directamente la producción", sostuvo el Ejecutivo provincial.