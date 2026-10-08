Ucrania confirma ataque a una refinería rusa a 2.500 kilómetros de la frontera

Ucrania confirma ataque a una refinería rusa a 2.500 kilómetros de la frontera

Kiev, 8 oct (EFE).- El Estado Mayor ucraniano confirmó un ataque llevado a cabo este jueves por las fuerzas de Kiev contra una refinería rusa situada en la región de Omsk, a 2.500 kilómetros de la frontera entre ambos países.