Mundo
08 de octubre de 2026 a la - 12:25

Ucrania confirma ataque a una refinería rusa a 2.500 kilómetros de la frontera

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Kiev, 8 oct (EFE).- El Estado Mayor ucraniano confirmó un ataque llevado a cabo este jueves por las fuerzas de Kiev contra una refinería rusa situada en la región de Omsk, a 2.500 kilómetros de la frontera entre ambos países.

Por EFE
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Según la nota, que no da detalles de los daños causados en la infraestructura, la refinería de Omsk tiene capacidad para refinar más de 21.000 millones de toneladas de petróleo al año y fabrica productos que abastecen entre otros al Ejército ruso.

La refinería en cuestión ya fue atacada por Ucrania el 6 de julio pasado. En ese ataque fue dañada una unidad de destilación con capacidad para procesar 8.400 millones de toneladas de crudo, según el Estado Mayor ucraniano.

El ataque a la refinería de Omsk había sido anunciado antes por canales de Telegram no oficiales rusos.