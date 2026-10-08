Un miembro en activo de la Marina británica, acusado de espionaje

Se trata de Teddy Young, de 24 años, detenido el martes en su domicilio de Bedfordshire, centro de Inglaterra, y que este mismo jueves deberá comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres), donde un juez le presentará formalmente los cargos.

Según la Met, Young está acusado de haber llevado a cabo, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, "actos preparatorios para cometer un delito de divulgación de información protegida, infringiendo el artículo 18 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023".

Asimismo, en ese periodo de tiempo "obtuvo, copió, registró o conservó información protegida con la intención de beneficiar a una potencia extranjera", aún sabiendo que esa conducta "perjudicaba la seguridad o los intereses del Reino Unido", indica el comunicado de la policía, que no especifica al país al que Young intentó presuntamente beneficiar.

La comandante Helen Flanagan, jefa de la unidad antiterrorista de la policía de Londres, señaló en la nota que se trata de acusaciones muy graves contra un miembro en activo de las fuerzas armadas.

"Hemos colaborado estrechamente con los compañeros operativos del Ministerio de Defensa a medida que avanzaba la investigación, para garantizar que se adoptaran las medidas adecuadas destinadas a mitigar cualquier riesgo potencial relacionado con este asunto", indicó.