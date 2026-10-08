Una expedición española viajará al lugar de la catástrofe aérea de los Andes de 1972

Serán dieciséis personas que viajarán en marzo de 2027 hasta el Valle de las Lágrimas, un punto fronterizo entre Argentina y Chile en plena cordillera de los Andes.

El interés de Almirall por la tragedia se remonta a su niñez, cuando le "impactó" el suceso, cuyo recuerdo revivió al ver la película '¡Viven!' (1993), según cuenta a EFE en Málaga, la ciudad española donde vive.

Empezó a recabar información en los últimos años y todo le "llegó mucho más" cuando vio el largometraje de J.A. Bayona 'La sociedad de la nieve' (2023), "porque se toca una parte mucho más humana de la historia".

Fueron 16 los supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en un glaciar con 45 pasajeros. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, tuvieron que recurrir a medidas extremas para seguir vivos, incluso comer carne de los compañeros fallecidos.

Almirall viajó por vez primera a la zona en febrero de 2025. "Cuando se hablaba de que allí no había vida, de que era un paisaje descomunal, algo inmenso y a la vez bello, quise ir para conocerlo y tener tres días de desconexión, sin teléfono móvil, con muchas horas solo y también compartiéndolo con otras personas de diferentes puntos del mundo", explica.

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Tras dos jornadas de diez horas a caballo, con un desnivel de mil metros, llegó a un paisaje, a 3.600 metros de altitud, de "unas dimensiones brutales, en el que te das cuenta de qué manera estuvieron allí tan solos".

"Es el lugar, no solo donde sucedió la historia, sino donde está el memorial con los restos de los que no volvieron", ilustra el empresario.

"Vuelves de allí con la sensación de agradecer la suerte que hemos tenido en la vida. Piensas en la muerte, y te das cuenta de que, al final, lo que cuentan son los valores, el compartir y el estar con los tuyos", explica.

Almirall ha conocido personalmente a dos supervivientes, Roberto Canessa y Eduardo Strauch, de quienes le "emociona" comprobar "la cantidad de gente a la que ayudan".

"Lo que me mueve son sus valores, sus sentimientos, el comportamiento de estas personas y lo generosas que son ayudando, porque se dieron cuenta, con el paso de los años, de que, contando su historia, ayudaban a personas que tenían problemas. Eso es lo que me conmueve de esto", incide Almirall.

El organizador del viaje considera que "todo el mundo necesita respuestas", y desconoce las que encontrará allí cada expedicionario. "En mi caso, fueron las ganas de compartir, de contribuir y de hacer algo más a nivel social", confiesa.

"Lo que sí es seguro es que, desconectado en aquel lugar -ilustra-, con aquella historia y con esas noches estrelladas, que son impresionantes, y con tanta inmensidad, la mente vuela".

Los interesados pueden informarse para participar en la web 8mas8.com, y los dieciséis participantes (el número solo coincide con el de supervivientes por casualidad) serán elegidos tras una entrevista personal.

"Esto no es un producto comercial y, por mi pasión y mi respeto hacia la historia, allí no va a ir cualquiera. Quien vaya será alguien que realmente tenga ganas de conocer el lugar, que haya seguido a alguna de estas personas y que considere que es algo interesante", advierte el empresario español.

Viajarán acompañados de un médico y un profesional que documentará con imágenes la experiencia, "pero no será algo para difundir en redes sociales ni de forma frívola", sino para que cada uno tenga "un recuerdo de una experiencia intensa y bonita".

Almirall organizó recientemente en Málaga una conferencia en la que, ante seiscientas personas, Strauch, unos de los supervivientes, habló de lo que, a su juicio, ayudó a los supervivientes a salir del Valle de las Lágrimas tras 72 días: "El motor fue el amor hacia nuestros seres queridos".