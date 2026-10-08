Una flota de 150 drones ilumina la noche de Lima con mensajes de afecto para BTS

Sobre la Costa Verde de Lima, el balcón de la capital de Perú al océano Pacífico, los drones dibujaron mensajes de afecto para el grupo en español y coreano, así como símbolos distintivos de la banda como un 'Army Bomb', las populares linternas que sus seguidoras llevan a los conciertos y que se iluminan de manera distinta en función del ritmo de cada canción.

Miles de 'armys', como se hacen llamar las legiones de fanáticas de esta 'boyband' de K-pop, se concentraron en torno al Parque Armendáriz, del distrito de Miraflores, para contemplar una de las principales acciones organizadas para agasajar a sus ídolos, en el día de descanso entre los tres conciertos de la banda en Lima.

Sin embargo, para una buena parte de ellas fue difícil apreciarlo ya que los edificios de la zona les obstaculizaban la vista.

El espectáculo, que duró unos diez minutos, se dio muy cerca del Hotel Marriott, en el que se encuentra alojada la banda, al que sus fanáticas pidieron no acercarse para no perturbar su descanso, como los propios integrantes del grupo suelen solicitar en sus redes sociales cuando están de gira.

La iniciativa, organizada por la plataforma Fanista junto al club de fanáticas BTS Perú, se concretó después de que las 'armys' cumpliesen el reto de acumular 25.000 apoyos o me gusta.

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El objetivo inicial contemplaba un espectáculo con 80 drones que posteriormente se amplió a 150 cuando se superaron los 30.000 apoyos o me gusta.

Este fue el primero de los dos espectáculos de drones en honor a BTS para la noche de este jueves, pues para la medianoche se ha anunciado otro similar organizado por el club de fanáticas PJ Musas, dedicado exclusivamente a Ji-min Park, uno de los cantantes más queridos del grupo, con motivo de su cumpleaños, que es 13 de octubre.

En las horas previas al concierto hubo también una exhibición de mensajes en parapente dedicados a cada uno de los siete integrantes de BTS que pasaron al vuelo frente al mismo hotel con la esperanza de que fuesen vistos por la banda.

Y al mismo tiempo que se realizaba el espectáculo de drones, centenares de 'armys' y curiosos se agolpaban ante el Palacio de Gobierno de Lima, iluminado de morado, color distintivo de la banda, ante la rumor en redes de que BTS podría ser recibido por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

La fiebre por la llegada de BTS a Perú ha llevado incluso a que los principales monumentos de la ciudad se iluminen por la noche de morado y a que incluso una calle sea renombrada como la 'Avenida BTS' y a que un tren del Metro de Lima luzca con mensajes de amor y de feliz cumpleaños para Jim-in Park.

BTS celebró el jueves el primero de sus tres conciertos en Lima y este viernes y sábado realizará los otros dos.

Las presentaciones de la banda surcoreana en Perú se realizan en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con la asistencia de más de 50.000 seguidores cada noche, la mayoría de Perú, pero también una cantidad importante llegados desde países como Ecuador, México, Bolivia, Estados Unidos, Brasil, Chile y Costa Rica.