Uruguay incrementa su Tasa de Política Monetaria en 25 puntos básicos hasta el 6 %

A través de un comunicado difundido tras una nueva reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), la autoridad económica detalló este jueves que esta decisión busca "preservar el anclaje de las expectativas de inflación y contribuir a la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5 % en el Horizonte de Política Monetaria a dos años".

El documento explica que el Índice de Precios de Consumo aumentó a 4,7 % interanual en el mes de septiembre y que esto estuvo asociado al incremento de los bienes importados, frutas, verduras y combustibles.

Añade que las expectativas de inflación se mantuvieron ancladas en torno al objetivo para el Horizonte de Política Monetaria: "Los analistas se ubican en 4,55 %, los operadores financieros en 4,58 % y las empresas en 5 %. El promedio de las encuestas alcanza 4,71 %, lo que ratifica la confianza en el régimen de metas de inflación".

Por otra parte, el Banco Central puntualizó que las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios de la energía y -de forma indirecta- los de otros bienes comercializables, "lo que ha contribuido a una revisión al alza de las expectativas de inflación".

"En este contexto, tanto las tasas de interés de los principales bancos centrales como las prevalecientes en los mercados financieros internacionales han venido ajustándose al alza", expresó.

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"En este marco, las proyecciones indican que la inflación permanecerá transitoriamente por encima de la meta, aunque dentro del rango de tolerancia, mientras se procesan los shocks de oferta. Posteriormente, convergerá hacia el objetivo de 4,5 % en el horizonte de política monetaria", concluyó.

De acuerdo con todo esto, el Comité de Política Monetaria entendió que la proliferación y persistencia de los shocks geopolíticos y climáticos constituyen un riesgo relevante para la evolución de los precios y las expectativas de inflación y su directorio resolvió por unanimidad un incremento en la TPM de 25 puntos básicos hasta 6 %.