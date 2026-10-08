Wall Street abre en rojo tras subida del rendimiento de los bonos y del petróleo

Wall Street abre en rojo tras subida del rendimiento de los bonos y del petróleo

Nueva York, 8 oct (EFE).- Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,21 %, tras una nueva subida del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y del precio del petróleo.