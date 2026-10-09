Abás pide sesión urgente del Consejo de Seguridad ante la escalada de ataques de colonos

El portavoz presidencial, Nabil Abu Rudeina, afirmó que el Consejo de Seguridad debe "asumir sus responsabilidades legales y políticas" y adoptar medidas urgentes para detener los ataques de los colonos y las operaciones del Ejército israelí, según un comunicado recogido por la agencia oficial palestina Wafa.

Abu Rudeina denunció que los ataques registrados desde la mañana, que incluyeron la quema de árboles y vehículos, el arranque de olivos, el robo de ganado y cosechas y agresiones a civiles, no son "incidentes aislados" y se producen "bajo la protección" de las fuerzas israelíes.

La Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, organismo dependiente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), contabilizó 19 ataques de colonos desde la mañana del viernes, según datos preliminares, según un comunicado compartido por Wafa.

Entre ellos, la comisión citó el arranque de más de 50 olivos en Qusra, ataques contra recolectores en localidades como Beita, Birzeit y Yurish, disparos en Deir Balut y un agricultor herido en Kafr al Dik. En Birin, al este de Hebrón, una anciana resultó herida después de que los colonos soltaran perros contra los agricultores, y en Yabrud un hombre y su hijo fueron agredidos y les robaron el vehículo.

En la aldea de Tel, al suroeste de Nablus, los colonos quemaron un coche durante un ataque contra agricultores, según Wafa. En Qusra, soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras que provocaron un incendio en las tierras, e impidieron a los propietarios recoger sus aceitunas, según fuentes locales.

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En Burham, al norte de Ramala, colonos armados abrieron fuego contra los vecinos cuando intentaban repeler un ataque contra los recolectores, bajo la protección de tropas israelíes, informó Wafa. Cerca de Al Tayba, al este de Ramala, un grupo de colonos golpeó y roció con gas pimienta a un hombre y a sus dos hijos dentro de su vehículo, y los tres tuvieron que recibir tratamiento médico.

Al sureste de Belén, en la zona de Jalayel al Luz, colonos interceptaron además los vehículos de un cortejo nupcial, según una fuente local citada por Wafa.

El movimiento islamista Hamás también denunció la escalada, que enmarcó en una "campaña de agresión sistemática" dirigida por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para "imponer una realidad de anexión, desplazamiento y control" sobre Cisjordania, y pidió reforzar el apoyo a los agricultores durante la cosecha.

La cosecha de la aceituna, que comienza en octubre, es una de las temporadas de mayor actividad agrícola y de fuerte carga simbólica para los palestinos, y en los últimos años ha estado marcada por un aumento de los ataques de colonos israelíes.