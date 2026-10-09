Al menos 27 muertos en enfrentamientos entre tribus rivales por pastoreo en Sudán del Sur

La violencia estalló a primeras horas de hoy cerca de la ciudad de Rumbek, capital del citado estado sursudanés, tras una disputa entre miembros de dos tribus de la comunidad Pakam sobre el uso y control de las zonas de pastoreo en la zona.

El portavoz de la Policía de los Lagos, Elijah Mabor, confirmó a EFE la muerte de al menos 27 personas y heridas a nueve que "han sido trasladados a un hospital cercano", e indicó que "los combates han cesado tras el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona".

"La policía desplegó un contingente para restablecer el orden y evitar nuevos enfrentamientos, mientras el personal de seguridad permanecía en la zona para mantener la calma y prevenir posibles ataques de represalia", afirmó Mabor.

Mabor señaló que las autoridades abrieron investigación para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento, sin dar a conocer más detalles.

No obstante, lamentó que esos enfrentamientos se producen mientras las autoridades en Yuba preparan las elecciones generales previstas para el 22 de diciembre, la primera votación a nivel nacional desde que el empobrecido país africano obtuvo su independencia de Sudán en 2011.

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"No es el momento adecuado para dar detalles (...) la prioridad inmediata es mantener la seguridad y evitar más derramamiento de sangre", dijo.

El estado de los Lagos es escenario de violencia intercomunitaria y frecuentes enfrentamientos tribales por el pastoreo, el control de tierras de cultivo para su ganado, la venganza o por tensiones históricas entre comunidades de pastores.

Esa violencia tribal se suma a las crisis políticas y crecientes tensiones en el país, en Yuba y en la regiones septentrionales, entre el Gobierno y la oposición que amenazan al acuerdo de paz logrado en 2018, y que ha puesto fin a un lustro de guerra civil.