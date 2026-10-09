Aliyev anuncia iniciativa azerbaiyano-armenia para que Trump reciba el Nobel de la Paz

En un mensaje en X, Aliyev destacó "el papel histórico" de Trump en el arreglo pacífico del conflicto en el Cáucaso sur con la firma el 8 de agosto de 2025 de un preacuerdo de paz entre ambos países en la Casa Blanca.

"Sinceramente esperamos que los esfuerzos históricos del presidente Trump para lograr una paz duradera en nuestra región sean dignamente reconocidos cuando se tome la decisión sobre el Premio Nobel de la Paz de este año", escribió.

Anteriormente, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, también abogó por la concesión de dicho galardón a Trump, quien lanzó en febrero pasado una operación militar contra Irán y no ha podido solucionar uno de los más importantes conflictos en el mundo, el que enfrenta desde 2022 a Rusia y Ucrania.

Además, la firma del tratado de paz definitivo entre armenios y azerbaiyanos está aún a expensas de que Armenia convoque un referéndum constitucional en el que elimine todas las reclamaciones territoriales de su carta magna.

El corredor de transporte (TRIPP) que unirá Azerbaiyán con la autonomía de Najicheván por el sur de Armenia llevará el nombre del mandatario estadounidense: Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional.

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Trump dijo esta semana que debería ser el ganador del Nobel de la Paz: "He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo".