Andy Burnham felicita a la laborista que se hizo con el escaño dejado por Starmer

Abdi-Wali obtuvo 12.292 votos (45 %) frente a los 8.928 (33 %) apoyos recibidos por el candidato de los Verdes, según los resultados conocidos hoy, mientras que la participación electoral se situó en el 38,76 %.

"Ayer Holborn & St Pancras votó. Enhorabuena a Abdi-Wali y a todo el equipo por una campaña fantástica. Espero que trabajemos juntos", escribió el jefe del Gobierno en su página de X.

También Starmer felicitó a la nueva diputada laborista a través de X al resaltar que se trató de un resultado "magnífico" y remarcó que Abdi-Wali es una "gran defensora de muestras comunidades" y que será "una diputada fantástica".

En segundo lugar quedó el líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, quien prometió seguir como líder de la formación a pesar de su derrota en esta elección parcial, después de haber convertido esa elección en una apuesta crucial para conseguir así dar el salto al parlamento nacional en Westmister.

"Claro que quería ganar. Nadie se presenta a unas elecciones para perder. Es cierto que no logramos la victoria, pero lo importante es que, en última instancia, quiero asegurarme de que la gente tuviera esas opciones sobre la mesa", afirmó a los medios Polanski, que ha revigorizado el partido dándole una popularidad inédita, aunque esa popularidad ya parece haber tocado techo.

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Un último sondeo sobre intención de voto hecho por la firma de YouGov, realizado esta semana, sitúa en este momento a los laboristas en el 27 %, seguidos del populista Reform UK (22 %), los conservadores (20 %) y los liberaldemócratas y Verdes, ambos con un 11 %. Las próximas elecciones legislativas no se esperan hasta 2029.