Aumentan a 4 los marinos detenidos por una presunta violación grupal en Rapa Nui (Chile)

Por lo que la cantidad de implicados en el caso llegó a cuatro y, según informó la prensa local, los dos primeros detenidos ya han sido formalizados por el delito de violación y desvinculados de la Armada.

Por el momento están en prisión preventiva y cumplen la medida cautelar en un recinto penal de la Armada en Talcahuano, al sur de país en la Región del Biobío.

El ataque, según la Fiscalía, habría ocurrido en la madrugada del sábado 3 de octubre al interior de un recinto naval al que la víctima fue invitada por uno de los atacantes en el marco de una fiesta.

El fiscal de Rapa Nui, Sergio Espinosa Daza, señaló que la agresión ocurrió "en un contexto de celebración, con personas ajenas a la institución de la Armada, y con ingesta alcohólica de por medio".

El tío de la víctima, Sergio Tepano, señaló a la prensa local que existen otros funcionarios involucrados en el hecho y no descartó organizar movilizaciones para exigir justicia.

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Los abogados de la víctima, Ciro Colombara y Pamela Contreras, señalaron que se debe investigar a los superiores de los imputados.

"Creemos que se debe investigar acuciosamente la participación de otros marinos y de los oficiales a cargo del recinto de la Marina de Isla de Pascua por conductas de obstrucción a la justicia y de omisión de denuncia. Los superiores de los cuatro formalizados ciertamente tienen responsabilidad", indicaron al diario La Tercera.

Los hechos han causado revuelo en Rapa Nui e indignación en los residentes que, desde el pasado domingo han realizado protestas exigiendo, entre otras cosas, que se retire la Guarnición de Infantería, según refleja la prensa chilena.

Tepano señaló que "lo que pide la comunidad y la familia es que el Ejecutivo dé una señal clara de lo que significa haber quebrantado esta relación que es bastante ambigua".

En el comunicado en el que informó la desvinculación de sus hombres, la Armada reiteró su "disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de estos lamentables hechos, que se apartan de los valores institucionales".

La comunidad nativa de Rapa Nui ha mantenido un delicado equilibrio en su relación con la institución naval, que históricamente ejerció un fuerte control administrativo sobre el territorio.