China prevé más lluvias, tifones más intensos y más calor en invierno por El Niño

El Centro Nacional del Clima indicó que el fenómeno quedó oficialmente formado en septiembre y que se intensificará en los próximos tres meses, con un pico previsto entre finales del otoño y comienzos del invierno.

Según el organismo, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental podría convertir este episodio en el "más intenso desde que existen observaciones sistemáticas".

Para China, el impacto será "visible" ya este otoño, con una distribución irregular de las precipitaciones.

Las autoridades prevén más lluvias en buena parte del centro y este del país, especialmente en el sur del río Yangtsé y en áreas orientales del suroeste, donde los acumulados podrían situarse entre un 50 % y un 80 % por encima de lo habitual.

Ese patrón conllevará un "alto riesgo" de lluvias extremas, riadas de montaña, deslizamientos y flujos de lodo en varias zonas, mientras algunas áreas del noroeste y del norte podrían registrar menos precipitaciones, sequía meteorológica y mayor peligro de incendios forestales y de pastos, según el organismo.

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En cuanto a los tifones, el centro prevé que uno o dos sistemas afecten o toquen tierra en China en octubre. Aunque el número total podría ser menor, los que se formen tenderán a ser más intensos, con mayor riesgo de lluvias, vientos fuertes y marejadas en las costas del sur y del este.

Durante el invierno, China espera temperaturas superiores a la media, menos irrupciones de aire frío pero oscilaciones térmicas "significativas", además de posibles episodios de lluvia o nieve helada en el sur.

La advertencia llega tras un verano marcado por tifones, inundaciones y deslizamientos que dejaron decenas de muertos y cientos de miles de evacuados preventivos en varias provincias chinas.