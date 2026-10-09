Científicos y pescadores de Ecuador se unen para reducir captura incidental de tiburones

El memorando de entendimiento, firmado con la Asociación de Producción Pesquera de Armadores de Manta (Asoaman) y la Asociación de Patrones y Timoneles de Manta (Asoptmanta), contempla la puesta en marcha de un programa de marcaje satelital y convencional de tiburones pelágicos en el Pacífico Tropical Oriental, con el que se busca conocer sus rutas migratorias, áreas de distribución y supervivencia tras su captura y liberación.

La FCD liderará el diseño y la ejecución del programa, proveerá el equipamiento científico y analizará los datos biológicos y pesqueros aportados por la flota, según señaló la fundación -en un comunicado-.

Con base en ese análisis, se identificarán las zonas de mayor captura de especies en peligro, amenazadas o protegidas, con prioridad en tiburones, y se mapearán las áreas donde será prioritario plantear estrategias con enfoque ecosistémico para mitigar la captura incidental.

"Los tiburones no conocen fronteras. Muchas de las especies que pasan por Galápagos también recorren las zonas donde trabaja la flota continental y la captura incidental es permitida", explicó Edwin Castro, investigador pesquero del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la FCD.

"Entender junto a los pescadores, dónde y cuándo ocurre la captura, es el primer paso para encontrar soluciones que funcionen en el mar", añadió Castro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con la fundación, cada año se capturan de manera incidental más de 300.000 tiburones y rayas en el Pacífico Tropical Oriental, y muchas de las especies se encuentran amenazadas.

Por su parte, Asoaman y Asoptmanta coordinarán la participación de embarcaciones, capitanes y tripulaciones en las campañas científicas, y colaborarán en la recolección y entrega de datos.

El acuerdo también garantiza que las recomendaciones que se deriven de los resultados serán socializadas previamente con los gremios pesqueros, al considerar su impacto operativo, económico y social.

Además, los resultados se compartirán con las autoridades con el fin de aportar al manejo pesquero a cargo del Viceministerio de Acuacultura y Pesca.

La iniciativa se alinea con un proyecto de mejoramiento pesquero impulsado desde 2021 por los armadores de Asoaman con el apoyo de Sustainable Fisheries Partnership (SFP, en inglés) y que busca alcanzar la sostenibilidad del dorado, mitigar los impactos sobre especies asociadas, entre ellas los tiburones, y avanzar hacia la certificación de sostenibilidad de la pesquería.