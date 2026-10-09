Ciudadanos respaldan al tribunal de paz de Colombia ante el recorte de su presupuesto

Durante el acto, convocado bajo el lema 'Abracemos a la JEP', los participantes reivindicaron la labor de la jurisdicción en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado y pidieron garantizar los recursos necesarios para que pueda continuar su trabajo.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, agradeció las muestras de apoyo y aseguró que el tribunal seguirá adelante con su labor pese a las dificultades presupuestarias.

"La JEP va a seguir adelante. Como ustedes nos han enseñado (...) que el diálogo es posible, que la sanación es posible, que tener un país en paz es posible. No podemos seguir apoyando discursos de guerra vamos a apostar y seguiremos apostando a la paz y a la reconciliación de este país", afirmó

Ramelli también reivindicó el papel de las víctimas en el proceso y defendió la búsqueda de la verdad frente a lo que consideró intentos de reescribir la historia del conflicto colombiano.

"Haremos todo lo que sea necesario con lo que tengamos, con lo que nos dejen, pero no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a dejar, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a seguir y lo vamos a hacer por ustedes, por las víctimas", agregó el magistrado.

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En el evento también participaron el expresidente de la JEP Roberto Carlos Vidal y representantes de la organización de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), además de otros funcionarios de ese tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC.

La movilización se produce después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran en primer debate una reducción de 170.000 millones de pesos (unos 53 millones dólares) para la JEP respecto a la asignación inicial prevista por el Gobierno.

La cifra, que contempla recortes tanto en inversión como en funcionamiento, aún puede modificarse durante la discusión en las plenarias, en la que se definirá el presupuesto para 2027.