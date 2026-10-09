Comisión filipina que investiga asesinatos en la era Duterte celebra que la CPI lo juzgue

El expresidente, de 81 años y detenido en La Haya desde marzo de 2025, fue declarado apto el jueves por la CPI para afrontar el juicio, cuyo inicio está previsto para el 30 de noviembre, ante su presunto papel en la guerra antinarcóticos impulsada en el país, que dejó 6.000 muertos según autoridades locales y unos 30.000 según varias oenegés.

Un panel independiente de expertos determinó por unanimidad que el exmandatario puede "comprender los cargos", seguir el procedimiento, entender las pruebas y dar instrucciones a sus abogados para preparar su defensa.

Una decisión que fue aplaudida este viernes por la conocida como Comisión de la Verdad al afirmar que la decisión del tribunal elimina "el último obstáculo importante" para un juicio que las familias de las víctimas han esperado "durante años".

"El fallo significa que Duterte responderá a los cargos en su contra, y las familias de quienes murieron durante su campaña antidrogas verán finalmente las pruebas presentadas en un juicio público", señaló en un comunicado el portavoz, Carlos Conde.

La salud del exmandatario "ya no puede utilizarse como motivo de retraso", remarcó la comisión.

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La supuesta mala salud de Duterte ha sido una de las principales estrategias de su defensa para frenar el caso. Sus abogados alegaron que el expresidente sufre un deterioro cognitivo que le impide retener información y participar en el proceso, un argumento que retrasó durante meses la audiencia de confirmación de cargos y que la CPI ya desestimó en enero.

Acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, el expresidente Rodrigo Duterte espera ahora a su juicio el próximo noviembre tras su papel en la conocida 'guerra contra las drogas' entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto en su etapa como alcalde de Davao como durante su posterior presidencia.