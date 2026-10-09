Diario ecuatoriano Expreso deja de circular en papel y atribuye su cierre al acoso estatal

"Expreso abandona el papel, orillado por el acoso estatal" es el titular de la portada de la última edición que circulará este viernes, en la que hace un repaso por los hechos más relevantes que reportó y las investigaciones en las que develó actos de corrupción, y en la que también cuenta el "duro año de resistencia" que vivió "por ser una voz crítica".

La construcción de esta última edición fue emitida en directo desde las redacciones de Quito y Guayaquil, para que los lectores y seguidores de redes sociales pudieran visualizar un poco del trabajo diario de los periodistas y los acompañaran en una jornada que denominaron cono "histórica".

Una vez enviado el diario para su impresión, algunos de sus periodistas aparecieron frente a las cámaras con carteles con mensajes como: 'Que viva la prensa libre'.

"El gran 'pecado' de EXPRESO fue cumplir con el propósito para el que nació: hacer periodismo. Podrán reprocharnos haber tenido una voz fuerte, crítica e incómoda, pero jamás podrán decirnos que mentimos ni mucho menos que nos convertimos en parlantes del discurso oficial o en alfombras sobre las que pudiera caminar cómodamente el poder de turno", dijo posteriormente en un comunicado el editor general del diario, Alfonso Albán.

Expreso ha denunciado en el último año ser víctima de una "persecución" y de "ataques" por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa, al haber sido objeto de una serie de investigaciones por parte instituciones gubernamentales como el Servicio de Rentas Internas (administración tributaria) y por la Fiscalía por supuesta defraudación tributaria y lavado de activos.

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Además, Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), la editora de Expreso, alertó en febrero pasado de que la Superintendencia de Compañías de Ecuador había intervenido la empresa con el supuesto objetivo de "supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas".

Según la empresa, el pedido de intervención nació de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), una institución que depende de la Presidencia, que alegó una calidad de accionista del 2,56 %.

Adicional a ello, la editora de periódicos denunció que la Superintendencia también trató de "adueñarse del 40 % de las acciones" de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.

El presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Leisker, también ha señalado que existió "otro tipo de acoso" por parte del Gobierno que les afectaba y que estaba direccionado a los clientes que anunciaban en las distintas cabeceras del grupo.

Diario Expreso fue fundado en Guayaquil el 25 de julio de 1973 por el fallecido Galo Martínez Merchán, y seguirá solo en versión digital.