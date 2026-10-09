'Doc' convierte la pérdida de memoria en una segunda oportunidad en su nueva temporada

Parker, que interpreta a la doctora Amy Larsen, una brillante médica que tras un accidente pierde los recuerdos de ocho años de su vida, reconoció a preguntas de EFE en un encuentro con los medios en Toronto, donde se rueda la serie, que su primera reacción ante esa posibilidad fue inequívoca.

Aunque inicialmente Parker quería conservar todos sus recuerdos, "los buenos y los malos", después de tres temporadas encarnando a Amy, la actriz canadiense admitió que su respuesta se ha vuelto más compleja.

"Una de las cosas que he aprendido haciendo esta serie es que está Amy antes del accidente y Amy después del accidente", explicó Parker.

La diferencia, señaló, es que la nueva Amy no está condicionada de la misma manera por algunos de los traumas que marcaron profundamente a la mujer que era antes del accidente.

"El trauma y la memoria son interesantes. El trauma cambia el cerebro. Cambia a las personas", afirmó.

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Para Parker, esa desconexión permite que su personaje sea ahora "más generosa, más empática, más abierta y más vulnerable". Aunque la actriz aseguró que personalmente no desearía borrar nada de su vida, reconoció que ha terminado viendo una contrapartida en la situación de Amy.

"Su pérdida de memoria, con todo el dolor que implica, le ofrece una especie de libertad. Es fascinante", explicó.

Underwood, que se incorpora al reparto principal de 'Doc' como el cirujano Ben Grant, parte de una posición igualmente negativa por una experiencia personal: su padre, de 94 años, padece alzhéimer. El actor admitió que contemplar de cerca la desaparición de sus recuerdos es "desgarrador".

A ello se suma una ironía profesional: "Para un actor es una pesadilla perder la memoria".

"La idea de perder la memoria es casi aterradora, especialmente viéndolo de cerca con mi padre", afirmó, aunque también admitió que "puede ofrecer a alguien un nuevo comienzo".

Ese nuevo comienzo, sin embargo, afecta también a quienes sí recuerdan.

Jon Ecker, que interpreta al doctor Jake Heller, explicó que al inicio de la tercera temporada Amy empieza a apartar a Jake mientras él intenta decidir qué futuro quiere para sí mismo.

"Está enamorado de Amy. Cuando ella empieza a alejarlo, comienza a replantearse cuál es el mejor camino para él", señaló Ecker. Jake, además, tiene una hija y una exmujer y siente una fuerte necesidad de preservar una idea de familia.

Ecker bromeó con que los guionistas han convertido el triángulo amoroso de la serie en "un pequeño cuadrado", pero considera que Ben es mucho más que un rival sentimental.

"Ben es otro interesante regreso del pasado de Amy, que se va a interponer en su recuperación, además de en su vida amorosa", afirmó.

También Gina Walker, interpretada por Amirah Vann, afronta una reevaluación de su propia vida, aunque en su caso no esté provocada por la pérdida de memoria.

Para la actriz, uno de los atractivos de 'Doc' es precisamente que utiliza el entorno hospitalario para explorar decisiones que van mucho más allá de la medicina.

"Me encanta que 'Doc' profundice en muchos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres", explicó. "Estamos tratando cuestiones como cómo equilibrar el trabajo y ser una profesional con la idea de querer afrontar también la maternidad. Lo hago todos los días y es tremendamente difícil, así que me encanta hacer eso para la televisión".

Vann considera además que los recuerdos compartidos permiten a la serie explicar cómo se construyen sus personajes. Los saltos al pasado de Gina y Amy, amigas desde mucho antes del accidente, sirven para mostrar "de dónde vienen estas mujeres, todo el recorrido que las ha llevado hasta donde están ahora y cuántas veces se han reinventado".

Esa idea de reinvención enlaza con el dilema central de Amy.

En la tercera temporada, Parker explicó que su personaje ha aceptado finalmente que no puede reconstruir la vida que perdió y ha decidido dejar de perseguir todos sus recuerdos.

"Ya no va a mirar atrás. No está intentando recuperar su pasado. No está intentando acceder a cada recuerdo. Simplemente está intentando estar presente y avanzar", afirmó.