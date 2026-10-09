Dudamel inicia en París su puesta de largo internacional con la Filarmónica de Nueva York

Se desarrollará del 9 al 22 de octubre, con un total de diez recitales, y supone la primera gira de Dudamel al frente de este conjunto desde su asunción oficial como director el pasado septiembre.

Es, además, el primer 'tour' de la NYPO por Europa en casi una década, según transmitió esa institución en un comunicado.

En París tendrán lugar dos recitales en jornadas consecutivas que se desarrollarán en el auditorio de la Philarmonie. El primero estará marcado por composiciones de la cubano-estadounidense Tania León y de Gustav Mahler, mientras que el segundo hará lo propio con John Adams, Zosha Di Castri y Sergueï Prokófiev.

Esos dos programas, que combinan a grandes creadores del Viejo Continente con compositores americanos contemporáneos, se irán alternando a lo largo de toda la gira.

"Esta temporada se basa en una única convicción: que la música, al igual que esta gran ciudad, puede unirnos más allá de las culturas, las generaciones y las formas artísticas, en una única experiencia humana compartida", manifestó Dudamel en marzo, cuando presentó sus ideas para su temporada inaugural, que ya tuvo grandes eventos como el concierto del 25 aniversario de los atentados del 11S.

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Tras la capital francesa, la NYPO irá a Barcelona el 12 de octubre, a L'Auditori, y la actuación incorporará al Orfeó Català para interpretar 'On the Transmigration of Souls' (Adams), una colaboración que también se habrá dado en París y se repetirá en otras ciudades.

A consecuencia de esa participación catalana asistirá al recital parisino la consejera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández Almodóvar.

En Madrid habrá dos actuaciones, el 13 y 14 de octubre, que se desarrollarán en el Auditorio Nacional, antes de que Dudamel y la orquesta neoyorkina viajen a Alemania y concluyan la gira en Viena.

Dudamel, nacido en la localidad Barquisimeto en 1981 y formado en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, es uno de los directores de orquesta más reconocidos de su generación a nivel internacional.

En su carrera destaca la conducción de la Los Angeles Philharmonic durante 17 temporadas y la dirección musical de la Ópera Nacional de París entre 2017 y 2023.