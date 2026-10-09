El Pentágono elabora nuevos planes de ataque contra Irán mientras Trump duda qué hacer

El diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, asegura que pronto habrá tres portaaviones en Oriente Medio, y el Pentágono, por orden de Trump, ha elaborado planes para atacar el arsenal de drones y misiles de Irán, sus instalaciones energéticas y otros objetivos militares.

Sin embargo, Trump ha decidido en repetidas ocasiones no lanzar operaciones de combate intensas contra Irán. Además, la respuesta militar estadounidense ante Irán ha sido más contenida en las últimas semanas, a pesar de la escalada de ataques iraníes contra petroleros.

En una publicación en redes sociales el jueves, el presidente de EEUU declaró que no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato y que ambos países estaban manteniendo "conversaciones productivas".

Según funcionarios consultados por el Times, en los últimos meses el equipo de seguridad nacional de Trump y el Pentágono le han presentado cinco propuestas para llevar a cabo operaciones de gran envergadura, ya sea contra Irán o contra los hutíes -una milicia respaldada por Irán con base en Yemen-. En cada ocasión, Trump vetó los planes.

Sin embargo, el presidente ha vuelto a ordenar que se preparen opciones de ataque. Altos funcionarios de seguridad nacional, encabezados por el vicepresidente JD Vance, debatieron los planes durante una reunión celebrada el viernes pasado en Camp David. Según personas informadas sobre la propuesta, los planes se centran en una campaña breve e intensa de unos tres días de duración.

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Los ataques se centrarían en el arsenal de misiles y drones de Irán, gran parte del cual ha sido reconstruido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde la fase inicial de la guerra.

Otros objetivos podrían incluir instalaciones energéticas iraníes, así como puestos de mando y cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria, asegura el NYT.

Casi de forma paralela, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, se reunieron ayer en Turkmenistán, donde el segundo asiste como invitado a la reunión anual de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Cumbre Ecológica del Caspio.

Tras la reunión, Putin dijo que Teherán "ha presentado una nueva propuesta para el arreglo de la situación (la guerra), por cierto, por medios pacíficos".