El petróleo de Texas sube un 0,4 % y cierra en 91,85 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,36 dólares respecto al cierre anterior.

En el conjunto de la semana, el Texas se revaloriza casi un 1 %.

Los analistas destacaban la llegada del huracán Isaías al sur de EE.UU. en las próximas horas, que ha interrumpido parte de la producción de crudo en el golfo de México, equivalente a unos 1,3 millones de barriles diarios, según CNBC.

Previamente, los precios habían bajado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, descartara un ataque militar contra Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre y asegurara que mantiene conversaciones con Teherán.

Trump, además, reveló que por el estrecho de Ormuz circularon 22 millones de barriles de petróleo en una sola noche, sin que ninguno procediera de Irán ni tuviera ese país como destino.

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Esa noticia dio un respiro al mercado energético tras los ataques registrados en el golfo Pérsico por parte de Irán y sus aliados hutíes de Yemen, que dispararon los precios en la víspera.

"Aunque los mercados no esperan una resolución rápida del conflicto, es alentador que ninguna parte quiera abandonar la mesa de negociación y eso ha aliviado la presión en los precios hoy", dijeron analistas de XM en una nota.

Por su parte, Irán dijo haber atacado un buque que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) en Ormuz y amenazó con extender sus operaciones contra barcos que considere infractores más allá del estrecho.

La advertencia supone una ampliación del área en la que Irán amenaza con actuar contra embarcaciones comerciales, mientras el flujo de petróleo en Ormuz ha alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra.