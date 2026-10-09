Estiman que 3 millones de fieles asistirán a festejos de la Virgen de Caacupé en Paraguay

El rector de la Basílica de Caacupé, Rubén Ojeda, indicó que se esperan "entre 3 y 4 millones" de personas durante la semana de celebraciones, que tendrá su pico el día 8 de diciembre, cuando se festeja a la 'Virgencita Azul', como también es conocida.

"Es un momento muy esperado por nosotros", agregó el sacerdote en un video difundido por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

Como cada año, la celebración religiosa se iniciará con el novenario de oraciones y actos litúrgicos previos a la fiesta en honor a la virgen, que se celebra cada 8 de diciembre, cuando miles de devotos peregrinan hasta la Basílica de Caacupé, ubicada a unos 55 kilómetros de Asunción.

Según datos oficiales, más de 2 millones de personas acudieron en 2025 a las fiestas, con un pico de más de un millón de fieles visitando el pueblo que acoge a la basílica entre la noche del 7 de diciembre y la madrugada del día 8, último día de las fiestas.