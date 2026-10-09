Esuatini firma un acuerdo judicial con Taiwán y reafirma su apoyo internacional a la isla

El ministro suazi de Justicia y Asuntos Constitucionales, príncipe Simelane, y su homólogo taiwanés, Cheng Ming-chien, firmaron el acuerdo en presencia del rey Mswati III y el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en la residencia presidencial de Taipéi.

Según un comunicado del Gobierno suazi, el acuerdo establece un "marco jurídico integral" que permitirá ambos países cooperar con más eficacia en "asuntos de justicia penal, particularmente en la obtención de pruebas, la colaboración de testigos, el intercambio de información, la recuperación de activos y el apoyo transfronterizo en la aplicación de la ley".

Por otra parte, el rey Mswati III reafirmó que Esuatini seguirá abogando por "una participación significativa de Taiwán en las actividades y estructuras de las Naciones Unidas y otras plataformas mundiales".

El monarca expresó ese compromiso durante su discurso en la ceremonia de bienvenida militar celebrada en Taipéi previa a las celebraciones este sábado del Día Nacional de Taiwán.

"Afrontamos esta visita con confianza en el futuro de nuestra asociación y con la determinación de garantizar que siga aportando beneficios duraderos a nuestros pueblos", añadió el rey.

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El Día Nacional de Taiwán se celebrará este sábado mientras sigue la campaña de presión diplomática de China para aislar internacionalmente a esa isla autogobernada desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" de su territorio.

En la actualidad, Taiwán conserva relaciones diplomáticas plenas con sólo doce Estados: siete en América Latina y el Caribe, tres en el Pacífico, Esuatini en África y otro en Europa (la Santa Sede).