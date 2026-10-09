Ethiopian Airlines reanudará sus vuelos a la capital de la convulsa región etíope de Tigré

Según un comunicado que recogen medios locales, los usuarios pueden comprar billetes desde este viernes, mientras los vuelos se retomaran el próximo día 11.

Ethiopian Airlines canceló todos los vuelos con origen y destino en Tigré el pasado 23 de septiembre, cuando los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) tomaron el control de los tres aeropuertos de esa convulsa región y declararon una "guerra defensiva" contra Adís Abeba, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.

Desde entonces, el Ejército federal ha logrado rápidos avances en Tigré -región fronteriza con Eritrea- y, durante el pasado fin de semana, las fuerzas progubernamentales arrebataron al FPLT el control de Mekelle, después de que este grupo confirmara el sábado la salida de la ciudad de su Gobierno insurgente para "crear las condiciones" que les permitan "aplastar" a su enemigo.

Asimismo, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), milicia formada por disidentes del FPLT y aliada ahora del Ejército federal, denunciaron el pasado miércoles la entrada de tropas eritreas en Tigré, algo también reportado por el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés).

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés)— para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

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Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva y devastadora guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).