Fiscalía de Nueva York acuerda inhabilitar a fundador de Celsius por engañar a inversores

En 2023, la Fiscalía demandó a Mashinsky por engañar a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26.000 en Nueva York, sobre la seguridad de Celsius para animarlos a depositar miles de millones de dólares en activos digitales en su plataforma, recordó James en un comunicado.

Celsius perdió cientos de millones de dólares en inversiones de riesgo que Mashinsky intentó ocultar a sus clientes. Además, no se registró como vendedor de la plataforma ni como corredor de valores y materias primas, en presunta violación de la legislación estatal, de acuerdo con la fiscalía.

El colapso de Celsius dejó a muchos inversionistas en la ruina financiera, indicó.

El acuerdo establece que Mashinsky deberá pagar 25 millones de dólares a Nueva York si no entrega al Gobierno federal otros 10 millones de dólares en ganancias ilícitas, además de los activos que ya debe entregar, y otros 10 millones si no cumple íntegramente su condena de prisión. La Fiscalía no indicó que estas cantidades se hayan abonado ya.

Mashinsky fue detenido en julio de 2023 por las autoridades federales y posteriormente acusado de fraude y de manipular el precio de su criptomoneda CEL en beneficio propio.

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En mayo de 2025 fue condenado a 12 años de prisión por delitos federales de fraude con materias primas y valores, y se le ordenó entregar al Gobierno federal 48 millones de dólares.

La Fiscalía indicó asimismo que, hasta agosto de 2026, se habían distribuido más de 3.400 millones de dólares entre los acreedores de Celsius durante el proceso de quiebra de la empresa.

Por otra parte, los cofundadores y ejecutivos de Celsius quedaron sujetos a un acuerdo de 16,5 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC) para resolver las acusaciones de haber engañado a los usuarios sobre la seguridad y disponibilidad de sus depósitos.

Celsius se declaró en quiebra en julio de 2022, después de suspender las retiradas de fondos de sus clientes.

"Mashinsky prometió a los neoyorquinos que su empresa era un lugar seguro para invertir sus ahorros, solo para dejarlos en la ruina cuando sus arriesgadas inversiones se desplomaron. No permitiré que los estafadores utilicen criptomonedas para aprovecharse de los neoyorquinos desprevenidos", indicó James en el comunicado.