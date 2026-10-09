Flávio Bolsonaro promete crear un Ministerio de la Prosperidad si gana las elecciones

En una propaganda emitida en televisión, en la que cada candidato transmite dos programas diarios de cinco minutos, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro presentó varias de sus propuestas, entre ellas el citado ministerio y la puesta en marcha de un sistema de cámaras de seguridad por todo el país.

Sin abundar en detalles, el candidato más votado en las elecciones presidenciales del domingo pasado, con un 47 % de los sufragios, explicó que este nuevo ministerio ayudará "a quien quiera estudiar, hacer cursos, emprender, obtener crédito, abrir su propio negocio, crecer y prosperar".

"El Gobierno no es para ser tu dueño, sino tu compañero. Brasil solo va a crecer si tú creces", proclamó el aspirante del Partido Liberal (PL), que a su vez negó tener la intención de recortar los beneficios sociales de los que Lula hace gala.

Esta nueva promesa contrasta con sus principales propuestas de campaña, entre ellas el recorte del gasto público y la reducción de ministerios mediante el uso de inteligencia artificial, pasando de las actuales 40 carteras de Lula a las 27 que él propone, según dijo en una entrevista a CNN Brasil.

En la misma propaganda electoral, Flávio, aliado declarado del mandatario argentino, Javier Milei, y el salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que dará "un tijeretazo" a los impuestos: "Menos dinero para el Gobierno y más para usted".

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En la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, el senador ultraderechista se medirá al presidente progresista con vistas a ocupar la jefatura del Estado por un mandato de cuatro años a partir del próximo 5 de enero.

El último sondeo, publicado el jueves por la firma demoscópica Datafolha, dejó en ventaja a Flávio Bolsonaro, que ganaría con el 52 % de los votos válidos, frente al 48 % que obtendría Lula, sin contar los blancos, nulos y los electores indecisos.