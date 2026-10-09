Gazprom crea reservas récord de gas en sus depósitos subterráneos de cara al invierno

"La compañía cumplió al 100 % el bombeo de gas en depósitos subterráneos de cara al venidero inverno. La reserva de gas ascendió a los 73.296 millones de metros cúbicos. Se trata del récord histórico absoluto para la rama gasística nacional", señaló la compañía en Telegram.
Según Gazprom, la existencia de reservas suficientes de gas en los depósitos subterráneos es uno de los factores claves para superar exitosamente los altos niveles de consumo de la temporada invernal.
"En caso de una reducción brusca de las temperaturas existe la posibilidad de incrementar rápidamente los suministros de gas a los consumidores", sostuvo.
En septiembre pasado el director general de Gazprom, Alexéi Miller, adelantó que la compañía alcanzaría este año un nivel récord de almacenamiento de gas.
En abril de este año la junta directiva de la empresa encargó a sus filiales la creación de una reserva suficiente de gas, superior a la del año pasado, que estuvo al nivel de los 73.170 millones de metros cúbicos.