Gazprom crea reservas récord de gas en sus depósitos subterráneos de cara al invierno

Gazprom crea reservas récord de gas en sus depósitos subterráneos de cara al invierno

Moscú, 9 oct (EFE).- El gigante gasístico ruso Gazrpom ha bombeado la cifra récord de 73.296 millones de metros cúbicos de gas a sus depósitos subterráneos de cara a la próxima temporada invernal, según informó este viernes la corporación rusa.