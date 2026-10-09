Irán dice que atacó un buque en Ormuz y amenaza con extender sus operaciones por la región

"Hace unas horas, el gigantesco buque que transportaba GLP (identificado como) NV Sunshine, propiedad de la compañía NatWest, que pretendía atravesar la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, fue alcanzado y sufrió un incendio de grandes dimensiones en la sala de máquinas y el sistema de propulsión", anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La fuerza iraní no ofreció información sobre posibles víctimas ni precisó el tipo de armamento empleado.

La Guardia Revolucionaria elevó el tono de su advertencia al asegurar que, a partir de ahora, sus operaciones contra buques que considere infractores no estarán limitadas al estrecho de Ormuz.

"A partir de ahora, las medidas contra los buques infractores no se limitarán al estrecho de Ormuz y cualquier buque que atraviese una ruta no autorizada será perseguido en toda la región y recibirá un castigo inevitable", advirtió.

El cuerpo militar de élite iraní afirmó además que mantiene el control de la gestión del estrecho de Ormuz y que no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en la zona, en referencia a las operaciones estadounidenses en aguas de la región.

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El cuerpo militar iraní responsabilizó una vez más a Estados Unidos por la escalada de las tensiones en el transporte marítimo regional por presionar a las compañías navieras a transitar por rutas que Teherán considera "no autorizadas".

Además, amenazó con sancionar a las empresas que "se dejen engañar" por Estados Unidos y castigar a todos los buques de las compañías "infractoras".

La advertencia supone una ampliación del área en la que Irán amenaza con actuar contra embarcaciones comerciales, mientras el flujo de petróleo en Ormuz ha alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra.

La agencia británica de monitorización de comercio marítimo (UKMTO) ha informado de una decena de incidentes con buques en Ormuz desde el 29 de septiembre, varios de ellos ataques con proyectiles de origen desconocido.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria ha afirmado en los últimos días que sus ataques contra los buques que intentan transitar por vías no autorizadas no han cesado.

La República Islámica declaró cerrado el estrecho tras el comienzo de la guerra y lo ha utilizado como una de sus principales medidas de presión en el conflicto, mientras Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes.