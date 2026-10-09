Israel mata en la frontera sirio-libanesa a un sirio al que acusa de colaborar con Irán

Según un comunicado militar, el ataque aéreo, llevado a cabo este viernes, tuvo como objetivo a Yusef Ali al Hasún, a quien el Ejército calificó de "terrorista" que operaba "bajo la dirección del régimen iraní".

Las Fuerzas Armadas israelíes afirmaron que, durante el último año, Al Hasún planeó ataques contra sus tropas desplegadas en el sur de Siria que fueron frustrados, entre ellos el lanzamiento de drones explosivos y cohetes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando para eliminar amenazas inmediatas en todos los frentes", señaló el comunicado, que añadió que el Ejército "sigue comprometido con el acuerdo entre Israel y el Líbano".

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a la consulta de EFE sobre la localización precisa del ataque.

El Ejército israelí mantiene tropas en el sur de Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024, cuando ocupó la zona de separación establecida en los Altos del Golán en 1974 y otras posiciones en el sur del país.

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En el Líbano, Israel lanzó el 2 de marzo una operación militar en el sur del país coincidiendo con la escalada regional, y mantiene allí tropas pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.