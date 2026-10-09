Japón relanza su versión del DOGE estadounidense para reasignar 39.500 millones de euros

"Procederemos con una revisión exhaustiva", afirmó en una rueda de prensa tras una reunión ministerial la jefa de Finanzas, Satsuki Katayama, al calificar el programa de "indispensable" para garantizar la sostenibilidad fiscal mientras Japón reduce el impuesto al consumo de alimentos y prevé aumentar el gasto en defensa.

Haciendo referencia a la versión japonesa del polémico y ya extinto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) estadounidense, que lideró el magnate Elon Musk al inicio del segundo mandato de Donald Trump y que estuvo centrado en eliminar subsidios y ventajas fiscales, Katayama dijo que no cree "en absoluto" que las revisiones realizadas hasta ahora hayan sido "suficientes".

La versión japonesa del DOGE fue lanzada por Katayama en noviembre de 2025, hace casi un año, pero esta primera campaña quedó estancada al encontrar únicamente una exención fiscal para eliminar de un total de 120, según recoge el diario 'Asahi'. La nueva revisión se centra en más de 200 fondos gubernamentales.

Así, la titular de Finanzas manifestó su determinación de "fortalecer y profundizar" esta versión nipona del DOGE a través de la revisión de los ministerios y organismos, y prometió presentar "progresivamente planes concretos".

A partir de ahora, establecerán un comité ejecutivo "para acelerar aún más los esfuerzos de revisión", añadió la titular de la cartera ministerial.

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Este impulso tiene lugar en medio del repunte del rendimiento del bono japonés a diez años hasta máximos en varias décadas, ante la preocupación de que los planes de gasto del Gobierno de Sanae Takaichi acaben derivando en una mayor emisión de deuda.

El presupuesto de 2027 de la Administración de Takaichi incluye la reducción del impuesto al consumo, así como el aumento del gasto en defensa, inversiones y gestión de crisis.