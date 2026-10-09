La economía de Guyana continúa expandiéndose a uno de los ritmos más altos del mundo

Así lo estipularon informes publicados esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que prevén un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del país de 22.3 % y 23.7 %, respectivamente.

La economía de Guyana, que tiene poco más de un millón de habitantes, creció más del 19 % en 2025, tras un crecimiento promedio de casi el 40 % durante el periodo 2023-2024.

Según el FMI, en 2025 hubo un aumento del 21 % en el PIB petrolero, gracias a que la producción superó los 900 000 barriles diarios, y del 14 % en el PIB no petrolero, liderado por la construcción y respaldado por la agricultura, la minería y la manufactura.

Estas tendencias se mantuvieron en general durante el primer semestre de 2026, aunque la inflación aumentó ligeramente este año hasta el 4 % debido al incremento de los precios mundiales de la energía y los alimentos.

La posición externa se fortaleció aún más. Las reservas internacionales brutas alcanzaron aproximadamente 1.400 millones de dólares y el Fondo de Recursos Naturales (NRF, en inglés) acumuló alrededor de 3.300 millones de dólares (más del 12 % del PIB) a finales de 2025.

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Además, los sólidos ingresos petroleros contribuyeron a reducir el déficit fiscal general al 5,5 % del PIB en 2025, mientras que las importantes inversiones públicas continuaron.

El FMI aseguró que las políticas macroeconómicas prudentes siguen impulsando el sólido crecimiento de Guyana y que la estrategia de desarrollo de las autoridades hace hincapié de manera apropiada en la diversificación, la resiliencia y la sostenibilidad, manteniendo una de las relaciones deuda/PIB más bajas del hemisferio occidental.

Por su parte, la actualización de octubre del 'Panorama económico de América Latina y el Caribe' del Banco Mundial apuntó que Guyana se destaca dentro de la región, ya que desde 2020 ha registrado un crecimiento excepcional y sostenido del PIB, impulsado por el aumento de la producción de petróleo.

Esta expansión ha ido acompañada de un aumento de los ingresos fiscales, una mejora de los balances externos y una disminución de la relación deuda pública-PIB.

El Banco Mundial señaló que el ritmo de crecimiento también subraya la importancia de fortalecer la gestión de la inversión pública, fortalecer la capacidad institucional y garantizar que la riqueza petrolera se traduzca en un desarrollo amplio e inclusivo.