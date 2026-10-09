Las primarias socialdemócrata al Elíseo abren con un ciberataque que ralentiza voto

El ciberataque ralentiza el proceso y dificulta el voto de parte de los inscritos, aunque no ha interrumpido la votación ni comprometido la integridad de los sufragios registrados, según informó la comisión organizadora. El ataque consiste en una afluencia masiva y ficticia de conexiones.

Cinco aspirantes compiten en el proceso, que se desarrolla mediante voto electrónico: Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista (PS); Raphaël Glucksmann, copresidente de Place publique; los diputados socialistas Jérôme Guedj y Emmanuel Maurel, y la ex candidata presidencial Ségolène Royal.

Los resultados se anunciarán el sábado en torno a las 20.25 horas.

Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, la segunda vuelta se celebrará los días 16 y 17 de octubre, también mediante voto electrónico, entre los dos aspirantes más votados.

La participación supera ampliamente el objetivo inicial de 90.000 votantes fijado por los organizadores, aunque queda muy lejos de los dos millones registrados en las primarias socialistas de 2017, cuando participar costaba dos euros, frente a los 15 euros actuales.

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Más de 42.000 personas se han registrado en la plataforma 'Choisir 2027', que permite participar sin afiliarse a un partido, mientras que otras 37.000 se han inscrito en la web del Partido Socialista sin solicitar la afiliación.

Entre los afiliados, Glucksmann cuenta con una base potencial de apoyo de los más de 28.000 miembros de Place Publique, cuya cifra se ha duplicado en un mes.

Maurel, por su parte, puede contar con el respaldo de los aproximadamente 1.000 afiliados de la Izquierda Republicana y Socialista. En el Partido Socialista, que tiene unos 31.000 miembros al corriente de pago, el reparto de apoyos resulta menos previsible.

Glucksmann ha recibido además el respaldo de cientos de cargos electos socialistas, entre ellos tres presidentes regionales y los presidentes de los grupos parlamentarios del partido en la Asamblea Nacional y el Senado.

Sin embargo, Faure mantiene una base de apoyo entre los militantes socialistas, mientras que Royal ha encontrado mayores dificultades para reunir respaldos dentro de la formación.

La campaña, que se ha prolongado durante un mes, ha estado marcada por los enfrentamientos sobre una posible alianza con La Francia Insumisa (LFI), el partido de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, y por las diferencias en torno al conflicto israelí-palestino.

Los debates televisados han dado visibilidad a los candidatos, pero también han puesto de manifiesto las divisiones sobre la estrategia que debe seguir la izquierda de cara a las presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 18 de abril y la segunda el 2 de mayo.