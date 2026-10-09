Los dos portugueses detenidos en Cisjordania serán deportados este viernes

Los dos se encuentran bien, aceptaron la deportación y no fueron víctimas de violencia física, precisaron las fuentes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores luso, a través de la Embajada de Portugal en Tel Aviv, ha mantenido contactos con las autoridades israelíes y confirmó que ambos serán deportados este viernes.

La detención se produjo en la región de Rantis, en Cisjordania, en un lugar que una fuente del Ministerio describió el jueves a EFE como "una zona rodeada por asentamientos de colonos".

Exteriores informó el jueves de que la Representación portuguesa en Ramala estaba siguiendo de cerca la situación, en contacto con las autoridades israelíes.

Fuerzas israelíes lanzaron el miércoles un operativo en varios puntos de Cisjordania, en el que impusieron toques de queda, cercaron varias localidades y derribaron al menos una casa, coincidiendo con el tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes.