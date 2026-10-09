Los protagonistas de ‘Street Fighter’ llevan la lucha del videojuego al cine en México

Participar en la franquicia de la empresa japonesa Capcom, que ha vendido más de sesenta millones de copias de sus videojuegos, es un “sueño” para varios de los actores del reparto, especialmente para Koji, que interpreta al protagonista Ryu, un luchador japonés de artes marciales.

“Yo era fan de Ryu mientras crecía. Jugaba con Ryu porque es un personaje japonés, y quería asegurarme de que los niños que fueran creciendo como yo pudieran jugar con este personaje o verlo en esta película y decir: ‘Me gusta’, afirmói el actor británico de ascendencia japonesa en declaraciones a EFE.

Para Koji, conocido por ‘Warrior’ (2019-2023), la serie basada en una historia escrita por Bruce Lee, Ryu “ha vivido durante mucho tiempo en el corazón y la mente de los fans”, por lo que reconoce la “mucha” presión que han sufrido para adaptar el videojuego a la gran pantalla.

En ‘Street Fighter’ (2026), los luchadores y excompañeros Ken (Noah Centineo) y Ryu se reencuentran después de haberse apartado de los rings de lucha, cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para participar en su mayor reto: el Torneo Mundial de Guerreros.

Uno de los artistas de Hollywood más admirados por la comunidad de jugadores es Jason Momoa, quien, mientras participaba en el rodaje de ‘Minecraft’ (2025), pidió entre risas a los productores de ‘Street Fighter’ que le dejaran interpretar a Blanka o tendrían consecuencias físicas.

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“Cuando estaban preparando esta película, les dije: ‘¡Amigo, tengo que interpretar a Blanka! Amigo, si no me dejas interpretar a Blanka, ¡te voy a romper el maldito brazo!”, bromeó el actor, famoso por haber interpretado al superhéroe de DC Aquaman.

Al igual que Koji, Momoa se sintió muy orgulloso de participar en adaptaciones de videojuegos como ‘Minecraft’, aunque para él es aún más especial dar vida a Blanka e interpretar a “un personaje con el que creció”, algo que conecta con el “auténtico geek” que es.

Además de Momoa y Koji, Noah Centineo, Callina Liang y Cody Rhodes visitaron la tierra de la lucha mexicana, donde Rhodes, una de las mayores estrellas del wrestling, fue recibido con aplausos y vítores.

El tres veces campeón de la WWE es una muestra de la preparación física del reparto, cuyos integrantes llegaron a entrenar durante tres meses. Sin embargo, para Rhodes, lo más complejo no consistió solo en el aspecto físico, sino también en encajar la acción con la historia de la cinta.

“No es lo que te imaginas, no es solo la fisicalidad (...) Cuando estás en el ring con personajes como John Cena te acostumbras a intercambiar comentarios y a tener alguna respuesta ingeniosa preparada. Ahora me sabía mis líneas del derecho y del revés”, explicó sobre su proceso.

Acostumbrado a desarrollar su acción en una sola toma, Rhodes agradeció poder evitar el directo y algún que otro golpe, y aseguró “sentirse preparado gracias a todos sus años de experiencia” en la lucha libre.

‘Street Fighter’ es una de las apuestas del año de Hollywood y, con un presupuesto de cien millones de dólares, espera recaudar, a partir de su estreno el 14 de octubre, cifras similares a las dos últimas cintas del también videojuego de lucha ‘Mortal Kombat’.