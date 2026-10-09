Lula confía en la remontada: "Brasil no volverá a ser gobernado por el fascismo"

"¡Vamos a ganar estas elecciones! (...) ¡Pueden estar seguros de que este país no volverá a ser gobernado por el fascismo!", exclamó el líder progresista encima de una camioneta, rodeado de cientos de militantes vestidos de rojo, en Ceilândia, en la periferia de Brasilia.

El primer sondeo publicado tras la primera vuelta, divulgado el jueves por la firma demoscópica Datafolha, no trajo buenas noticias para el gobernante: Flávio Bolsonaro ganaría el balotaje con el 52 % de los votos válidos, frente al 48 % que obtendría Lula.

El antiguo tornero mecánico, en busca de su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, tuvo un resultado "inesperado" el pasado domingo, al sumar 45 % de los votos, dos puntos menos que el hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

En los últimos cinco días, el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) se ha reunido con aliados para intentar corregir la estrategia de campaña, que pasará por incrementar su presencia en las redes sociales.

"Va a haber mucho debate en la televisión, va a haber debate en internet. Ahora me estoy convirtiendo en el rey de los selfis, me estoy volviendo internauta. Así que prepárense, porque ¡vamos, Lula!", manifestó durante la marcha, en el que ha sido el primer acto en la calle desde la primera vuelta.

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Mientras posaba con banderas de Brasil y firmaba autógrafos, Lula aprovechó para cargar contra su adversario, al que vinculó con el escándalo del Banco Master, un complejo fraude financiero que ha salpicado a numerosas autoridades, entre ellas a Flávio y a aliados próximos al jefe de Estado.

También acusó al aspirante del Partido Liberal (PL) de "amar" la bandera estadounidense por encima de la brasileña, en referencia a los vínculos de familia Bolsonaro con la Administración de Donald Trump.

Durante el paseo, Lula defendió además la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, iniciativa en análisis en el Senado, la lucha contra los feminicidios y la apuesta por la educación frente a la política armamentística de los Bolsonaro.