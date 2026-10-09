Más de un centenar de vuelos cancelados en el aeropuerto de Bruselas por la huelga

Los aproximadamente 140 vuelos cancelados se deben a la reducción de efectivos de la empresa de servicios de asistencia en tierra Alyzia, que trabaja con una veintena de aerolíneas en Zaventem, entre ellas Brussels Airlines.

El aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas, no ha informado por contra de ninguna anulación de sus vuelos.

También están afectadas la mayor parte de las líneas de transporte público de la capital y otras regiones del país.

La manifestación en el centro de la capital, que prevé salir de la estación central de Bruselas y recorrer varias arterias principales de Bruselas, es según los sindicatos una "primera advertencia" al Gobierno federal.

La anterior, el pasado 12 de mayo, reunió a unas 40.000 personas en las calles de la capital belga para protestar contra el Gobierno encabezado por el nacionalista flamenco Bart de Wever, que ha anunciado su intención de hacer recortes por valor de 10.000 millones de euros de aquí al final de la legislatura, en 2029.