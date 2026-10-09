Misión de la ONU para Libia expresa su preocupación por desapariciones forzadas en el país

La UNSMIL, que no precisó la procedencia de los informes a los que se refiere, instó a las autoridades a determinar "urgentemente" el paradero de las "personas afectadas" y a garantizar su seguridad y bienestar, así como a informar a sus familiares.

La misión recordó, a través de su cuenta de X, que "toda privación de libertad debe llevarse a cabo de conformidad con la ley y estar acompañada de garantías de debido proceso".

Asimismo, exigió la liberación "inmediata" de todas las personas "detenidas ilegalmente" y pidió que, "cuando existan fundamentos legales para la detención, los arrestados sean remitidos inmediatamente a las autoridades judiciales, cumpliendo las normativas internacionales".

Además, insistió en que todas las denuncias de desaparición forzada, secuestro y detención arbitraria deben ser investigadas "de manera urgente e imparcial" y los responsables "tienen que rendir cuentas de conformidad con la ley".

La UNSMIL subrayó que continuará trabajando con las autoridades del país para promover el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho en toda Libia.

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En el país magrebí persiste un patrón de detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones forzadas que afecta tanto a ciudadanos locales como a migrantes.

Los migrantes y refugiados en tránsito o detenidos en centros oficiales y clandestinos enfrentan, según la ONU, violaciones masivas de derechos humanos, redes de trata y violencia sexual sin rendición de cuentas.