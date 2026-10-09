Montenegro expulsa a importante bloguero militar ruso detenido horas antes

"El Ministerio del Interior de Montenegro declaró al líder del proyecto, Mijaíl Zvinchuk, y a los demás miembros del grupo como una amenaza para la seguridad nacional y les ordenó abandonar el país", escribió el canal de Telegram Rybar.

El medio señaló que "es prematuro hablar del final de esta historia", pero destacó "la rápida respuesta de las dependencias gubernamentales cuando los ciudadanos rusos se enfrentan a problemas en el extranjero".

"Reiteramos que Mijaíl Zvinchuk y sus acompañantes se encontraban oficialmente en territorio montenegrino y no infringieron ninguna ley local. Por lo tanto, esperamos una resolución definitiva de la situación", concluyó Rybar.

El canal de Telegram, que cuenta con cerca de 1,6 millones de suscriptores, anunció esta mañana la detención de su líder y aseveró que continuará publicando sus mensajes "sin cambios".

Según los medios montenegrinos Vijesti y Pobjeda, Zvinchuk fue detenido esta mañana junto a su esposa y varios empleados del canal en la localidad de Risan, ubicada en el municipio de Kotor, en el suroeste del país, por la policía local, que alegó haber abortado "acciones híbridas" vinculadas a la propaganda del Kremlin.

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La noticia se esparció por las redes y medios de prensa rusos inmediatamente: el expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, comentó que Europa "declaró una cacería contra todos los rusos" sin importar que "tuvieron visados, invitaciones u otras garantías".

"Pueden detener a cualquiera, sobre todo si dice la verdad sobre Occidente, la Unión Europea o el régimen neonazi de Kiev", aseveró, y llamó a crear "un fondo de intercambio con imbéciles europeos y estadounidenses para rescatar a los nuestros".

A su vez la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que la legación diplomática rusa en Montenegro se dirigió a las autoridades locales para solucionar esta situación sin obtener respuesta.

El director de Rybar, exempleado del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, creó el canal junto a su colega Denís Schukin.

Según The Bell, el canal habría sido financiado en su momento Yevgueni Prigozin, fundador del grupo de mercenarios Wagner y protagonista de la revuelta militar que puso en jaque al presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2023.

Zvinchuk fue sancionado por Reino Unido por su apoyo a la guerra en Ucrania y el Departamento de Estado de EE.UU. le incluyó en la lista de personas vinculadas a la injerencia rusa en las elecciones.