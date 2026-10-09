Mueren 30 desplazados por ataque con dron atribuido a los paramilitares en sureste Sudán

El gobernador de esa provincia, del estado del Nilo Azul, Mahjub al Sheij, afirmó en declaraciones a la televisión estatal sudanesa que el ataque con "un dron perteneciente a las FAR" se produjo a primeras horas de la mañana, y "tuvo como blanco un albergue para desplazados y causó la muerte de 26 mujeres y 4 niños".

Al Sheij calificó la agresión de "cobarde", mientras que el Gobierno local de Wad al Mahi advirtió en un comunicado que "atacar albergues para desplazados agrava la ya compleja situación humanitaria, dadas las condiciones extremadamente precarias que enfrentan estas personas".

La nota llamó a que las organizaciones humanitarias y a la comunidad internacional "asuman sus responsabilidades en la protección de los desplazados" en Sudán, un país que se ha convertido en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del planeta por la guerra iniciada entre las FAR y el Ejército regular en abril de 2023.

El ataque se produce en medio de una escalada militar en el estado del Nilo Azul entre el Ejército y las FAR, apoyadas por sus aliadas del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), donde las tropas gubernamentales han anunciado en los últimos días importantes avances en localidades cercanas a la frontera con Etiopía.

El conflicto bélico en Sudán se desató el 15 de abril de 2023 y desde entonces provocó la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de más de 14 millones, según la ONU.