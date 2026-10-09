Mueren 7 gazatíes en ataques israelíes el jueves, con casi 1.500 muertos desde la tregua

El ataque más grave alcanzó un edificio residencial de la familia Al Sawafiri, cerca de la mezquita Abdulá Azam, en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza. Murieron un niño de 12 años, Hosam Abu Asr, y una mujer, Intisar Abu Asr, y otras cinco personas, entre ellas menores, resultaron heridas, según el hospital Al Shifa.

De acuerdo al centro médico, el edificio había recibido un aviso antes del bombardeo, pero la explosión fue más fuerte de lo esperado. La Defensa Civil gazatí precisó que algunos de los heridos están en estado muy grave y que el ataque destruyó por completo cuatro de las seis plantas del inmueble.

En el suroeste de la ciudad, un ataque con dron contra un vehículo cerca del hospital de campaña jordano, en el barrio de Tal al Hawa, mató a dos personas, Mayadi al Ayubi y Hosam Walid Abu al Ata, informó Al Shifa.

El mismo hospital informó también de dos muertes más: Mohamed Rayab Warsh Aga murió en un ataque contra una tienda de campaña en el campamento Egipcio, en la zona de Al Tawam, en el norte de la ciudad de Gaza, y Ahlam Yunis Yumaa Mubarak perdió la vida por fuego de artillería contra una vivienda situada detrás del Estadio Olímpico, en el norte de la Franja.

En el centro del enclave, Yamal Shaaban Dalul, desplazado de la ciudad de Gaza, murió por disparos israelíes cerca de la zona de Kisufim, al este de Deir al Balah, según el hospital Al Aqsa.

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Además, el Ejército israelí atacó una vivienda en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza. En Jan Yunis bombardeó dos casas tras emitir avisos de evacuación, y dos ancianos resultaron heridos leves, según dijeron a EFE fuentes médicas.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí aseguró que Warsh Aga, Al Ayubi y Abu al Ata eran milicianos de Hamás. También dijo no tener constancia del incidente en el que murió Dalul. No respondió de inmediato a las consultas sobre el resto de los ataques.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, publicado el jueves a mediodía, en las últimas 24 horas llegaron a los hospitales de la Franja cuatro muertos y 28 heridos. Este balance no incluye todas las víctimas de los ataques de la jornada.

Con ellos, son 1.471 los palestinos muertos y 5.189 los heridos desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025. En ese periodo se han recuperado además 836 cuerpos de entre los escombros.

Cuando la ofensiva de Israel contra Gaza entra en su cuarto año consecutivo, la cifra acumulada de fallecidos supera los 74.254, con 175.306 heridos, en lo que ONG internacionales e israelíes y una comisión independiente de la ONU han calificado de genocidio.

El domingo se cumple un año de la entrada en vigor del alto el fuego, durante el que los ataques israelíes en la Franja han causado una media de unos cuatro muertos al día.