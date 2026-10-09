Netanyahu felicita a Flávio Bolsonaro por su victoria en la 1ª vuelta y lo invita a Israel

En la conversación, celebrada anoche, Netanyahu felicitó a Bolsonaro por su "gran logro" en la primera vuelta y por el éxito de su partido en el Parlamento, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

El comunicado identificó por error al candidato como Jair Bolsonaro, su padre, quien fue presidente de Brasil entre 2019 y 2023 y que está inhabilitado y cumple condena por intento de golpe de Estado , de modo que no se presenta a estas elecciones.

Según el texto, ambos pretenden "renovar la profunda amistad entre los dos países", en el marco de lo que la oficina de Netanyahu describió como una "transformación" de las relaciones de Israel con los países sudamericanos y un refuerzo de los lazos con los líderes del continente.

En la llamada, que el comunicado calificó de "extremadamente cálida", participó también Eduardo Bolsonaro, hermano y asesor del candidato.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años, obtuvo el 47,03 % de los votos válidos en la primera vuelta del pasado domingo, mientras que el actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, logró el 45,16 %, y ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del 25 de octubre.

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Las relaciones entre Israel y Brasil se deterioraron con el Gobierno de Lula, que ha calificado de genocidio la ofensiva israelí en Gaza. En 2024, Israel declaró a Lula persona non grata después de que comparara la ofensiva con el Holocausto, y Brasil se sumó después a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.