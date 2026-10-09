Pakistán insiste en que Trump merece el Nobel por su papel en la tregua con la India

Media hora antes de que el Comité Noruego del Nobel anunciara el premio de 2026 para Pillay por su defensa de la paz y el derecho internacional, el Gobierno del país centroasiático reivindicó su decisión de haber presentado la candidatura para el galardón de Trump.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró en un mensaje en la red social X que Trump desempeñó un "papel histórico" durante la escalada militar entre Pakistán y la India, dos potencias nucleares, en mayo de 2025.

"Su intervención oportuna ayudó a sacar a Pakistán y la India del borde del conflicto y aseguró un alto el fuego que se mantiene hasta hoy", afirmó Sharif.

Pakistán presentó la candidatura de Trump para el Nobel de la Paz en junio de 2025 y atribuyó entonces al mandatario una "intervención diplomática decisiva" para frenar los enfrentamientos con la India.

"Esperamos sinceramente que los esfuerzos del presidente para promover la paz y evitar el conflicto en nuestra región reciban esta vez el debido reconocimiento", añadió este viernes Sharif.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nominación convirtió a Islamabad en uno de los apoyos oficiales más explícitos a las aspiraciones de Trump al Nobel, que el propio presidente estadounidense ha reivindicado públicamente en varias ocasiones, al enumerar los conflictos que asegura haber contribuido a resolver.

La versión paquistaní sobre la crisis de 2025 coincide con la defendida por Trump, pero es rechazada por la India.

Nueva Delhi sostiene que el cese de las hostilidades fue acordado directamente entre los mandos militares de ambos países a través de los canales bilaterales existentes y niega que Washington ejerciera una mediación.

La crisis comenzó tras un ataque armado en la Cachemira administrada por la India en abril de 2025 que dejó al menos 26 muertos y derivó en días de intercambios de misiles, drones y artillería entre los dos vecinos.

En enero pasado, la galardonada de 2025 con el Premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla del galardón durante un encuentro privado en la Casa Blanca, a pesar de que el Comité Nobel recordó que la titularidad del premio no es transferible.