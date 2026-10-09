Panamá albergará el 42.º periodo de sesiones de la Cepal en 2028

El canciller señaló en el acto de clausura del 41.º período de sesiones de la Cepal, celebrado en la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros, que el delegado de Panamá ofreció a su país como sede del próximo encuentro de este organismo que tiene carácter bienal.

Bisonó puso a consideración de las delegaciones de 45 Estados miembros y 14 asociados de la Cepal la propuesta de Panamá, que fue aprobada por aclamación.

"Espero que en los próximos dos años podamos tener el acompañamiento de todos ustedes para poder implementar el trabajo que se ha hecho y que hemos concluido en el día de hoy", manifestó el ministro dominicano en la clausura de la reunión en Santiago de los Caballeros.