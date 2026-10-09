París expulsa a 2 agentes de la Embajada nigerina por espiar a opositores en Francia

La expulsión se produjo el pasado 16 de septiembre y supone un paso más a la tensión diplomática entre París y Niamey desde el golpe de Estado de 2023 que instaló en el poder a una junta militar dirigida por el general Abdourahamane Tiani.

Una de sus primeras medidas fue la expulsión del embajador francés y de los 1.500 soldados que ese país tenía desplegados en su territorio en una misión de lucha contra el terrorismo yihadista.

Cinco meses más tarde, la Embajada francesa en Níger cerró, pero la nigerina en París permanece abierta, pese a la ausencia de cooperación bilateral y los constantes ataques de la junta a la política exterior francesa.

Níger ha conformado, junto a Mali y Burkina Faso, la Alianza de los Estados del Sahel, cercana a Moscú.