Partidos opositores valoran apoyo de Rubio a recuperación de Venezuela a través de diálogo

"Agradecemos al secretario de Estado Marco Rubio por su respaldo a la democracia y a la recuperación de nuestro país", señaló Voluntad Popular en un mensaje publicado en X.

Asimismo, dijo que el objetivo del diálogo es lograr elecciones libres y democráticas, con garantías reales para que la voluntad popular se exprese y se respete.

VP señaló que el próximo 14 de octubre, cuando comience el tercer ciclo de diálogo con el chavismo, es una nueva oportunidad para avanzar.

Por su parte, Primero Justicia dijo que la negociación también debe conducir a reconstruir las instituciones del país, entre ellas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el sistema de justicia.

"Invitamos a todos los sectores de la oposición y la sociedad civil a acompañar este esfuerzo, con el objetivo de alcanzar la liberación de todos los presos políticos, la recuperación de la institucionalidad y una transición que garantice libertad, justicia y democracia para Venezuela", añadió.

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Rubio recibió este viernes por primera vez en Washington a Figuera, quien encabeza desde agosto la delegación opositora que mantiene un diálogo con el chavismo, impulsado por Estados Unidos y en el que no participa la líder María Corina Machado.

El funcionario estadounidense afirmó que el diálogo cuenta con "todo el apoyo" de la Administración de Donald Trump.

Rubio aseguró que el proceso debe contar con la participación de todos los sectores de la sociedad y "sin duda tiene que resultar en elecciones libres y democráticas", aunque subrayó que no se trata solo de celebrar comicios, sino también de "establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia".

Además, calificó el diálogo de "proceso difícil", pero se mostró confiado en que "va a seguir teniendo logros".

Tras el arresto de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y estrechado sus vínculos con el Gobierno chavista de Delcy Rodríguez, con el que alcanzó un acuerdo petrolero para controlar parte de sus reservas.

El acercamiento ha sido criticado por quienes consideran que a Washington solo le interesa el crudo y no la democratización del país.