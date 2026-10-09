Petrolera Phoenix logra concesión de explotación en la formación argentina Vaca Muerta

El Gobierno de Río Negro informó este viernes que otorgó a Phoenix la concesión por 35 años para la explotación de las áreas Confluencia Norte y Confluencia Sur, que, a partir de ahora, serán unificadas bajo el nombre de área Confluencia, con una superficie total de 272,2 kilómetros cuadrados.

"La decisión marca el cierre de la etapa exploratoria y el inicio de una nueva fase de desarrollo productivo en el área unificada, ubicada sobre la formación Vaca Muerta", indicó el Ejecutivo provincial en un comunicado.

Durante la etapa exploratoria, la empresa ejecutó inversiones por unos 123 millones de dólares, incluyendo la perforación de tres pozos horizontales en Confluencia Norte y cuatro en Confluencia Sur.

Phoenix -en la que también tiene una participación minoritaria la firma Integra Capital, liderada por el empresario argentino José Luis Manzano- desarrollará un plan piloto en el área unificada, que prevé la perforación, terminación y puesta en producción de dos pozos horizontales, con una inversión de 13 millones de dólares.

Además, se aprobó el plan de explotación para el primer período de cinco años, que prevé la perforación y terminación de 40 pozos horizontales entre 2027 y 2031, junto con la construcción de una planta de tratamiento, con una inversión total de 494,4 millones de dólares.

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El proyecto también contempla un escenario de desarrollo de largo plazo que podría alcanzar hasta 205 pozos, incluidos los siete ya perforados durante la etapa exploratoria, con inversiones globales de hasta 3.000 millones de dólares a lo largo de trece años.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La formación, que experimenta un creciente desarrollo con inversiones millonarias, tiene su epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), pero también se extiende a los territorios de las provincias de Río Negro (sur), Mendoza (oeste) y La Pampa (centro).

En agosto pasado, Mercuria y la petrolera estadounidense Continental Resources anunciaron una alianza para consolidar su actividad en Vaca Muerta, un acuerdo que incluye la adquisición por parte de Continental de un 50 % de Phoenix Resources.