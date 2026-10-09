Portugal condena las sanciones de EE. UU. a la CPI por amenazar la independencia judicial

"Portugal condena las nuevas sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional, que comprometen el ejercicio independiente de la justicia internacional y el combate a la impunidad por los delitos más graves", escribió el Ministerio de Exteriores en portugués e inglés en la red social X, sin hacer mención directa a Estados Unidos.

Asimismo, señaló que "el respeto al Derecho Internacional exige que las instituciones que lo defienden puedan cumplir su mandato sin presiones o injerencias".

El Ejecutivo luso se suma a una ola de fuertes reacciones entre la comunidad internacional tras la decisión de la Administración de Estados Unidos de sancionar al tribunal el día en el que el premio Nobel de la PAZ fue otorgado a su exjueza Navi Pillay.

El Comité Nobel concedió el galardón a la jurista sudafricana que ayudó a crear el CPI hace dos décadas y que formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.